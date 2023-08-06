Kaynak ustası elektrik akımına kapılıp öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yeni kurulmakta olan bir fabrikada elektrik akımına kapılan kaynak ustası Tuncay Sarıtaş (39) hayatını kaybetti.

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Dilovası ilçesinde yeni kurulan bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışan Tuncay Sarıtaş, bilinmeyen nedenden dolayı çalışırken elektrik akımına kapıldı. Fabrikada bulunan işçiler yaralanan Sarıtaş’ın yardımına koştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sarıtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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