Kaynanasına kızıp evi ateşe verdi

Bolu'da eşi ve kayınvalidesiyle tartışıp, sinir krizi geçiren 24 yaşındaki K.Ş., kendisi ve 3 yaşındaki kızının içinde bulunduğu evi benzin döküp ateşe verdi.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi’nde iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. (24) isimli kadın, evde eşi A.Ş. ve kayınvalidesiyle tartıştı.

Tartışma sonrası sinir krizi geçiren kadın, kızı B.E.Ş. (3) ile yalnız kaldığı sırada eve benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, kadın ve kızını kurtarıp, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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