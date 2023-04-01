Kayseri deprem bölgesi kapsamına alındı
MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin depremin genel hayatı etkilediği iller içerisinde yer aldığını duyurdu.
6 Şubat depremlerinin etkilediği iller arasında yer alan Kayseri deprem bölgesi kapsamına alındı.
Kentin deprem bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin haberi sosyal medya hesabından duyuran MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, şu ifadelere yer verdi:
“Kayseri ‘de evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın hak sahibi olmak için heyecanla beklediği haber gerçekleşti. Kayseri genel hayatı etkinlik kararı olan iller içerisinde yer aldı. Hayırlı olsun Sevdamız Kayseri.”