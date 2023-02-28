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Kayseri’de korkutan deprem (Son depremler)

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:21 - 28 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kayseri’de korkutan deprem (Son depremler)

Kayseri’de deprem oldu. İncesu ilçesinde meydana gelen deprem saat 18.16’da gerçekleşti.

AFAD’ın verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde olurken, çevre illerde yaşayanlar da depremi hissetti.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Kandilli Rasathanesi Kayseri son depremler
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