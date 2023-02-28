Kayseri’de korkutan deprem (Son depremler)
Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kayseri’de deprem oldu. İncesu ilçesinde meydana gelen deprem saat 18.16’da gerçekleşti.
AFAD’ın verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde olurken, çevre illerde yaşayanlar da depremi hissetti.
KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi de depremin 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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