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Kayseri’de boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

Yayınlanma: 22:44 - 23 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kayseri’de boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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