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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 24 kişi yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 06:05 - 29 Ocak 2023 Güncellenme:
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Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm’e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri ve Pınarbaşı’ndaki hastanelere kaldırıldı.

Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden 3’nün ise sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı. (AA)

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