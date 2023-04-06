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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayınlanma: 03:14 - 06 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Karahalka mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya’dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi. (AA)

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