Kazada Helin ve Melisa’nın ardından Yusuf da hayatını kaybetti…

Antalya'da dün trafiğe kapalı yolda iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırımın (14) ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Koç (20) da kurtarılamadı. 'Trafiğe kapalıdır' ibaresinin bulunmadığı caddenin belli noktalarına, kazanın ardından belediye tarafından toprak döküldüğü görüldü.

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Antalya’da kaza, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yusuf Koç ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Yusuf Koç da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

“ACİL ÖNLEM ALINSIN”

Kaza yerinde yapılan incelemede, yolun trafiğe kapalı olduğunu belirten herhangi bir işaret olmadığı görüldü. Kazanın ardından Kepez Belediyesi ekipleri, yolun belirli noktalarına toprak döktü.

Melisa Yıldırım’ın amcası İbrahim Erol, kazanın meydana geldiği bölgede haftada 2-3 kaza meydana geldiğini söyledi. Erol, “Bölgede ‘Yolun Sonu’ denilen bu yerde belediyelerin ihmalkarlığı çok fazla. Oraya daha büyük engeller ve dubalar konulması gerekiyor. Canımız yandı, başka canlar yanmasın. 3 fidanın ölümü herkesi sarstı. 2 genç kız evlilik çağına geldiği zaman annesi ve babasına, herkese, vatanına milletine hayırlı evlat yetiştirecekti. Ölen diğer arkadaş motosiklet tutkunu biriymiş. Oraya acil önlem alınsın” dedi.

Kazada hayatını kaybeden Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın cenazeleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yusuf Koç’un cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Döşemealtı ilçesine götürüldü. (DHA)