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Kazada ölen THY pilotu Saygın Doğan toprağa verildi

Ankara'da seyir halindeki otomobilinin ön camına taş isabet etmesi sonucu geçirdiği kazada yaşamını yitiren THY pilotu Saygın Doğan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Yayınlanma: 14:45 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kazada ölen THY pilotu Saygın Doğan toprağa verildi

Kahramankazan ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren THY’de görevli kaptan pilot Saygın Doğan’ın (38) cenazesi, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Adana’ya getirildi.

Doğan için merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Törene, Doğan’ın kazada yaralanan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan, diğer aile bireyleri ve mesai arkadaşları katıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Doğan’ın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından mezarlıkta defnedildi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, dün seyir halindeki otomobilinin ön camına taş isabet etmesi sonucu kaza yapan THY pilotu Saygın Doğan hayatını kaybetmiş, araçtaki kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan hafif yaralanmıştı. (AA)

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