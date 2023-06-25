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Kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 3'ü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

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Kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi öldü

Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı’ndaki kazada ağır yaralanan aynı aileden Haşim (37) Muhammed Berat (10) ile Hivda Nur Demir (7) kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor. Abdulhamithan Bulvarı’nda dün sürücüleri henüz belirlenemeyen 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. (AA)

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