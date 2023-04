“Kazdağları’nda kömüre son ver, termik santralleri kapat”

Çanakkale Kazdağları’nda yeni kül depolama sahası ve hiçbir kömürlü termik santrali istemeyen aktivistler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın plan ve projelerine karşı imza kampanyası başlattı.

Mustafa SARIİPEK

Çanakkale'nin yıllardır kömürlü santrallerin yarattığı karanlığı yaşadığını belirten Çanakkale Vasat Aktivistleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı Kazdağları'nda yeni kül depolama sahası ve hiçbir kömürlü termik santrali yapılmaması için imza kampanyası başlattı.

“Çanakkale yıllardır kömürlü santrallerin yarattığı karanlığı yaşıyor” diyen aktivistler, “Şimdi de kül sahası genişletilmek isteniyor! Hem mevcut alanın 3 katı büyüklükte, hem de en verimli ovaların bulunduğu Kazdağları'nda! Bu yeni kül depolama sahasını ve hiçbir kömürlü termik santrali istemiyoruz!” şeklinde açıklama yaptı.

NE OLUYOR?

Aktivistlerin başlattıkları kampaya'da neler olduğunu maddelerle şöyle sıraladılar:

* Kazdağları'nda 5 termik santral havayı zehirlemeye devam ediyor.

* Bölgede yeni termik santrallerin yapılması ve kömür sahalarının genişletilmesi planlanıyor.

* Özellikle Çan ve Biga bölgemizde solunum hastalıkları artıyor.

* Çanakkale’de tarım ve hayvancılık zarar görüyor.

* Kazdağları yaban hayatı ve tüm ekosistem zarar görüyor.

* İklim değişikliğine sebep oluyor.

NE İSTİYORUZ?

* Öncelikle Çan'da planlanan “Yeni Kül Depolama Sahası” projesi iptal edilsin

* Çanakkale’deki termik santraller planlanarak kademeli olarak kapatılsın ve yenileri yapılmasın!

* İklim krizinin en baş sebebi olan enerji üretiminde fosil yakıt kullanımından vazgeçilsin ve bir an önce ucuzlayan yenilenebilir

TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPILSIN!

Kampanya'da “Çanakkale'de Dünya Sağlık Örgütü’nün sınırlarının üzerinde hava kirliliği var. Çanakkale ilinde eğer hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırda tutulsaydı yıllık 343 ölümün önlenebileceği hesaplanmış” denilerek açıklamaya şöyle devam edildi: Bu bölgede herhangi bir kirleticiye daha yer yok! Yeni kül sahası kanserojen maddelerin rüzgarla yayılmasına ve şehirde soluduğumuz havanın daha da fazla kirlenmesine sebep olacak. Kazdağları gibi biyoçeşitliliğin ve oksijen değerinin çok olduğu, en verimli tarım ve hayvancılık alanlarına zarar vermek, ekonomiye zarar vermektir. Geleceğe temiz hava, su ve toprak bırakmamaktır.

TÜRKİYE, “PARİS ANTLAŞMASI” NIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEKTE GECİKMEMELİ

Dünya sermayesi yenilenebilir enerjiyi desteklerken geç kalınmaması gerektiğinin altının çizildiği açıklamanın devamında ise, “Eskimiş, kömürle çalışan teknolojiye yatırım yapılması da son derece yanlıştır ve fosil yakıtlarla enerji üretimi üzerine planlama yapmaktan bir an önce vazgeçilmesi gerekir. Canlı olan her şeyi öldüren kül sahalarının kapatılması için planlama yapılması gerekirken, Kazdağları Milli Parkına 100 kilometre uzaklıkta gerçekleştirmeyi hedefleyen ‘yeni kül depolama sahası' projesinden bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz!

21 Mart'ta Çan Yayaköy’de Çan-2 Kömürlü Termik Santrali Kül Sahasının Genişletilmesi(Yeni Kül Depolama Sahası) projesi için yapılan ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) halkın katılımı toplantısında yerel dernekler ve çevre hareketleri ile bir arada orada bulunduk. Haklı tepkimizi dile getirdik! Şimdiye kadar toplanan imzalarımızı teslim ettik. Kümülatif etki değerlendirmesi (hayvan, bitki, toprağa verilen zarar), sağlık etki (sağlık sorunlarının maliyeti) değerlendirmesinin yapılmasını istedik. Gerekli hukuki işlemleri de başlatacağız. Sürecin takipçisiyiz.

Yaşamak için nefes alabilmeliyiz; bu santrallerin, kül sahalarının daha da büyümesini değil bir an önce kapatılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

