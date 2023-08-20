Kemal Kılıçdaroğlu KKM üzerinden iktidara yüklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin hayata geçirdiği Kur Korumalı Mevduat uygulamasının Hazine'ye getirdiği yük üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

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Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili aldığı karar hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla iktidarı eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ART ARDA PAYLAŞIM

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması üzerinden Hazine’ye getirilen yük ve bunun yurttaşlara yansımasıyla alakalı art arda paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

-Hafta sonu piyasalar kapalıyken yine ‘kervan yolda dizilir’ anlayışıyla, birtakım kararlar açıklandı.

-Alelacele alınan bu kararlar elbette sebepsiz değil. ‘Harç bitti, yapı paydos!’ dememek için; suyunu çeken tulumbaya dolambaçlı yollardan su taşımaya çalışıyorlar.

-TCMB, bir yandan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarını artırarak kuruyan döviz rezervlerini makyajlamaya; diğer yandan bankaların menkul kıymet tesisleriyle oynayarak, kapısının önüne terk edilen Kur Korumalı Mevduatın (KKM'nin) yükünü hafifletmeye uğraşıyor.

-Rakamlar ortada… 17 Ağustos itibariyle, ‘TCMB net döviz pozisyon açığı (SWAP dahil)’ 61 milyar dolar.

-‘Kasa sıfır’ demek için; 61 milyar dolara ihtiyaç var. TCMB'nin bilançosunda takip ettiği henüz gerçekleşmemiş kur farkı zararı ise 706 milyar lira.

-Yine 17 Ağustos itibariyle TCMB'nin, büyük ölçüde KKM'den kaynaklanan zararı 565 milyar lira.

-Hazine'nin geçen yıldan bu yana KKM için ödediği 152 milyar lira da cabası. Bu ülke böyle bir ekonomik yıkım ve soykırımla daha önce hiç karşılaşmadı.

‘En kötü senaryoda bile Hazine'ye yük gelmiyor’ dedikleri KKM uygulaması; ülkenin kaynaklarını emen koca bir kara deliğe dönüştü. S

-ebep oldukları yüksek enflasyon Türk Lirasının ‘değer biriktirme’ işlevini tamamen yok etti. KKM, dolarizasyonu çok yüksek seviyelerde katılaştırdı.

-Biz bunların olacağını daha önce söyledik. Saray Hükümetini defalarca uyardık. Bu sıkıntıları nasıl aşacağımızı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ ile ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz. Bu ağır yükü 85 milyon hep beraber ödeyeceğiz.

-Bütüncül bir program yerine, parça başına alınan kararlarla bu sorun çözülemez. KKM bu şekilde tasfiye edilemez. Parça başına alınan kararlar vatandaşlarımızı ve piyasaları daha da ürkütebilir. Kaş yapayım derken, göz çıkarılabilir.

-TCMB'nin son aldığı kararlarla ya bankalar mevduat faizlerini ciddi şekilde artıracak; ya da yüksek enflasyon ortamında millet KKM'den dövize koşacak. Peki, kasada döviz yokken bu nasıl karşılanacak?

-Artık havanda su dövmeyin. Önümüzdeki bir yılda çevrilmesi gereken dış borç 206 milyar dolar. Hazine'nin sadece önümüzdeki dört ayda ödeyeceği dış borç 4,5 milyar dolar. Ama diğer tarafta ülkemizin döviz pozisyon açığı arşa çıkmış.

-Vatandaşlarımıza ve piyasalara güven verecek bir programı artık derhal açıklayın. Eylül'de açıklayacağınız Orta Vadeli Program bu çerçevede önemli bir fırsattır. Herkese güven verecek para, maliye politikalarıyla, tutarlı bir makro ihtiyati çerçeveyi ortaya koyun.

-Bu programla orta vadede KKM'den nasıl çıkacağınızın yol haritasını kamuoyuna açıklayın. Dolarizasyonu ve ülkemizin risk primini gerçekten düşürmek istiyorsanız, bu söylediklerimi mutlaka yapın. Aksi halde millet ve tarih huzurunda çok ağır vebal ödersiniz.

“AKP’Lİ VEKİLLER YATIYORLAR”

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Sincan ilçesine bağlı Çokören Köyü’nü ziyaret ederek mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Çokören Köyü sakinleri ile bir araya geldi.

İşçiler yaşadıkları elektrik ve su sorunundan dert yandı. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla su sorununa yardım edeceklerini söyledi. İşçi bir genç, Mayıs-Eylül ayları arasında Çokören’de mevsimlik işçi olarak çalıştığını ancak yılın diğer aylarında memleketi Şanlıurfa’ya döndüğünde işsiz kaldığını anlattı.

Kentte işsizlik sorunu olduğunu ve AKP Şanlıurfa Milletvekillerinin sorunun çözümü için uğraşmadıklarını söyleyen genç işçi, “Onlar yatıyorlar… Gelip bizi kandırıyorlar, oylarımızı alıyorlar, ondan sonra yüzümüze bakan yok. Bin pişmanız” dedi.

“DERTLERİNİZİ GENİŞ KİTLELERE DUYURACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu ise, “Sizin sorunlarınızı çözmek siyasetçinin görevidir. Onların çözmesi lazım.Biz sizin sorunlarınızı kamuoyunun gündemine getirmek istiyoruz. Çünkü bu sorun sadece sizin sorununuz değil, bu Türkiye’nin sorunu. Yeni bir sorun da değil… Biz elimizden geleni yapacağız. Sizin dertlerinizi geniş kitlelere duyuracağız” şeklinde karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu tarladan ayrıldıktan sonra köylülerle de bir araya geldi. Köylüler yaşadıkları sorunları dile getirdi.

“MALIMIZ KEPAZE OLDU”

Bir köylü, “Hepimizin arpası, ekini, harman yerleri kurda kuşa yem oldu. Alan var mı? Daha geçen sene ekin hırsızlığı, buğday hırsızlığı olurdu, şimdi buğday hırsızlığı yapan var mı? Yok. Yüzüne bakan yok! Çünkü kepaze oldu malımız. Almamak için kırk dereden su getiriyorlar. Bize verilmesi gereken paraların nerelere gittiğini biliyorsunuz” diyerek isyan etti.

“TÜRKİYE’DE NEREYE GİTSENİZ AYNI SORUNLAR VAR”

Kılıçdaroğlu ise şöyle yanıt verdi:

“Sizin yaşadığınız sorunların tamamını biliyorum. Türkiye’de nereye giderseniz aynı sorunlar var. Eğer öteden beridir bu sorunları çözemediysek hepimizin oturup düşünmesi lazım. Sizler çalışıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, aslında sizin sorunlarınıza çözüm üretmek için kanun da çıkmış… Kanunun gereği yapılmadı. Ama çiftçi kardeşlerimiz de ‘Niye kanunun öngördüğü parayı bize ödemiyorsunuz?’ demedi. Demeniz lazım. Dava açmanız lazım.”

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