Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği belirtildi.
Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.
Gelişmelerin ardından, yarın dikkat çeken iki görüşme gerçekleşecek.
Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.