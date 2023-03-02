Abone Ol

Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği belirtildi.

Yayınlanma: 22:50 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek

Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

Gelişmelerin ardından, yarın dikkat çeken iki görüşme gerçekleşecek.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; saat 13.30’da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30’da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

Altılı Masa ortak aday konusunda anlaştıİlginizi ÇekebilirAltılı Masa ortak aday konusunda anlaştıKemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, kurmaylarını topluyorİlginizi ÇekebilirKemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, kurmaylarını topluyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP Cumhurbaşkanı Erkan Baş Kemal Kılıçdaroğlu Pazartesi Türkiye
X Reklam