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Kemal Kılıçdaroğlu SÖZCÜ TV’ye konuk oluyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası sessizliğini Sözcü Televizyonu'nda bozuyor…

Yayınlanma: 07:51 - 09 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kemal Kılıçdaroğlu SÖZCÜ TV’ye konuk oluyor

28 Mayıs’ta neden kaybetti?

Partisinden yükselen istifa çağrılarına ne yanıt verecek?

İmamoğlu'nun değişim mesajlarını nasıl değerlendiriyor?

Sözcü Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde Sözcü yazarları İsmail Saymaz ile Uğur Dündar ve Sözcü Televizyonu moderatörü İpek Özbey soruyor; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez Liderler Özel'de yanıtlıyor.

Liderler Özel bugün saat 20.45'te Sözcü Televizyonu'nda!

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CHP İsmail SAYMAZ istifa Kemal Kılıçdaroğlu seçim Sözcü Sözcü TV Uğur Dündar
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