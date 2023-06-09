Kemal Kılıçdaroğlu SÖZCÜ TV’ye konuk oluyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası sessizliğini Sözcü Televizyonu'nda bozuyor…
28 Mayıs’ta neden kaybetti?
Partisinden yükselen istifa çağrılarına ne yanıt verecek?
İmamoğlu'nun değişim mesajlarını nasıl değerlendiriyor?
Sözcü Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde Sözcü yazarları İsmail Saymaz ile Uğur Dündar ve Sözcü Televizyonu moderatörü İpek Özbey soruyor; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez Liderler Özel'de yanıtlıyor.
Liderler Özel bugün saat 20.45'te Sözcü Televizyonu'nda!