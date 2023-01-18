Kemal Kılıçdaroğlu’ndan doğalgaz indirimi çıkışı!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, artan doğalgaz fiyatlarına tepki gösterdi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz fiyatlarında iktidara indirim çağrısında bulundu.
Dünyada doğalgaz fiyatlarının düşmesine rağmen Türkiye'de faturaların can yaktığından söz eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
*Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay %80 düştü.
*Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?