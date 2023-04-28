Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Bayraktar’a “Atatürk Havalimanı” yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı" paylaşımı nedeniyle kendisini eleştiren BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar'a yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter hesabından “Atatürk Havalimanı” başlığıyla bir video paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları'nın merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak” dedi.

Videonun yayınlanmasının ardından BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliklerinde çekilen fotoğraflarla birlikte Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.”

Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın paylaşımına bu sabah yanıt verdi:

“Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş.”

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