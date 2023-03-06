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Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğendiği tweet gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaşım yapan Hüseyin Cimşit isimli avukatın, "Eğer Kılıçdaroğlu seçilir 'söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa', Çankaya'ya çıkıp 'in oradan aşağı' eylemi yapacağım" ifadelerini kullandığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekti. 

Yayınlanma: 08:53 - 06 Mart 2023 Güncellenme:
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğendiği tweet gündem oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hüseyin Cimşit isimli bir avukatın sosyal medya hesabından “Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa hepinize söz veriyorum Çankaya’ya çıkıp ona “İn oradan aşağı” eylemi yapacağım” sözlerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Sosyal medyada gündem oldu…

İşte o tweet:

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Çankaya CHP Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya tweet Twitter
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