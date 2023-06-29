Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı vefat etti
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz yaşamını yitirdi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz vefat etmiştir. Hüseyin Bey'e Allah'tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.