Kendisini ve çocuklarını döven kocasını öldürmüştü! Cezası belli oldu
Konya'nın Karapınar ilçesinde, kendisini ve çocuklarını döven eşinin uyurken boğazını kesen Süreyya Kalkan'ın cezası belli oldu.
Konya’nın Karapınar ilçesinde Süreyya Kalkan, akşam kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan’ı, uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü.
“EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ ALIN”
Olayın ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, “Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın” dedi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ahmet Kalkanı yatağında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş buldu.
Ahmet Kalkanın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.
TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan Süreyya Kalkan’ın ilk ifadesinde, “Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm” dediği öğrenildi. (DHA)