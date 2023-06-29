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Kenti sağanak vurdu

Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.

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Kenti sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Amasya’ya beklenen kuvvetli yağış öğle saatlerinde düştü.

Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

SÜRÜCÜLER DE ZOR ANLAR YAŞADI

Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Ellibeşevler Mahallesinde, sel sularının ortasındaki otomobilde mahsur kalan anne, baba ve bebeklerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü. (AA)

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