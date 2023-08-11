Kentte ‘İstenmeyen müdür’ ilan edilmişti… Oyuncak bebekli protesto

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, il milli eğitim müdürlüğü binasının girişine oyuncak bebekler asılarak protesto edildi.

Ahmet KAYA

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Karaman'da 2012-2015 yılları arasında Ensar Vakfı Şubesi ile kısa adı KAİMDER olan Karaman İmam Hatip Okulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne ait yurtlarda kalan 45 çocuğun cinsel istismara uğraması olayıyla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürü olarak denetim görevini yapmadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan, geçtiğimiz günlerde de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığı için kentte “İstenmeyen müdür” ilan edilen Asım Sultanoğlu, binanın önüne oyuncak bebekler asılarak protesto edildi…

Çok sayıda kişi tarafından protesto edilen Asım Sultanoğlu'na bir tepki eylemi de eski CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner tarafından başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kendisine destek veren bir grup ile oturma eylemi başlatan Çetiner, Milli Eğitim Müdürlüğü'nü çeviren demir parmaklıklara oyuncak bebekleri astı.

Tüm anne, babaları kendisine destek olmaya çağıran Emine Gizem Çetiner tepkisini şöyle dile getirdi:

-Ben anne veya baba değilim. Ama, her çocuğu kendi çocuğumuz gibi sahiplenip korumak boynumuzun borcudur.

-Bu yüzden hepinizi, tüm sivil toplum kuruluşlarını buraya gelerek bu şaibeli müdür gidene kadar eyleme davet ediyorum.

-Çocukların hayatı karartılmış ve çocukların haksızlığa uğradığını görmekteyiz. Haksızlığı ödüllendirmek basiretsizlik, haksızlığa susmak da dinimizde olduğu gibi dilsiz şeytanlıktır.