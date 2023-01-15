KESK üyeleri Antalya’da bordro yaktı

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30’luk maaş zammının, hayat pahalılığına çözüm olmayacağını söyleyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri Antalya'da ellerindeki bordroları yakarak protesto eylemi yaptı.

İsmail AKIN

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) üyeleri Antalya zammı Attalos Heykeli önünde memur ve emeklilerine yapılan yüzde 30'lük zammı protesto edip ellerindeki bordroları yaktı.

“A'DAN Z'YE HER ŞEYE FAHİŞ ORANLARDA ZAMLAR YAPILDI”

Eylemde basın bildirisini okuyan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nurettin Sönmez, şunları söyledi;

“İbretlik bir iktidar ve yandaş sendikacılık ile karşı karşıyayız. 6.5 milyon kamu emekçisi ve emekli, yandaş konfederasyonların ve iktidarın sahte enflasyon rakamlarını bir kuruş aşmayan TİS mutabakatlarının bedelini yıllardır ödemeye devam etmektedir.

İktidarın açıklamalarının, Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret ‘müjdesinin' yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunç erimesinin karşısında hiçbir karşılığı yoktur.

En küçüğünden en yaşlısına, işsizinden çalışanına, öğrencisinden esnafına kadar tüm halk TÜİK rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğunu bizzat yaşayarak görmektedir. İşte bu yüzdendir ki, her gün şapkadan tavşan çıkarırcasına açıkladıkları ‘müjdelere' rağmen ücretler, alım gücü eridikçe erimektedir.

Tüm kamu emekçileri ve emeklileri yüzde 30'luk artışın yaşanan hayat pahalılığının sürdüğü koşullarda kısa sürede eriyeceğini bugüne kadar defalarca tecrübe etmiştir. Bugün ülkedeki her beş kişiden biri açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır.

Kamu emekçilerine ve emeklilerine yapılacak artışın açıklandığı 4 Ocak'tan bu yana, A'dan Z'ye her şeye fahiş oranlarda zamlar yapıldı. Elektrikten doğalgaza, gıda ürünlerinden geçen yıla göre en az iki kat artan kiralara kadar uzanan zam kasırgası hız kesmeden devam ediyor.

Her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Bu kadar geniş bir kesime reva görülen asgari ücret ise son artışa rağmen daha ceplere bile girmeden açlık sınırı altında kalmıştır”

“BU GİDİŞATI YA DURDURACAĞIZ YA DURDURACAĞIZ”

“Geldiğimiz noktada nüfusun yüzde 1'ini oluşturan tuzu kuru olanların, rantçı çevrelerin, sermayenin dışındaki tüm halkın daha fazla dayanacak gücü kalmadı” diyen KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nurettin Sönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Biz kamu emekçileri ve emeklileri olarak, Öncelikle yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmasını, İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için en düşük kamu emekçisinin maaşına eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, Tüm vergi yükünü ücretlilerin omuzlarına yıkan, her yıl daha da büyüyen gelir vergisi adaletsizliğine derhal son verilmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15 ten yüzde 10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini talep ediyoruz.

Bu asgari ve en temel taleplerimiz sağlanıncaya kadar fiili ve meşru mücadelemizi farklı eylem ve etkinliklerle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu gidişatı ya durduracağız ya durduracağız. İktidarın sermayeden yana politikalarının ağır sonuçlarını yaşayan tüm kesimlerle birlikte mücadele ederek insan onuruna yaraşır bir yaşamı inşa edeceğiz.

KESK olarak, iktidarlardan icazet beklemek yerine her zaman olduğu gibi tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini bugünün acil talebi olan en az asgari ücret artışı talebine olduğu kadar, en temel talebimiz olan insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde ücret talebine sahip çıkmak için omuz omuza vermeye çağırıyoruz”