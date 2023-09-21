Keskin nişancı bacağından vurmuştu, hastanede öldü

Antalya'da yaşayan Fırat Altun dün evde annesini bıçakla rehin alıp daha sonra serbest bıraktı. Altun olay yerinde polislere ise çamaşır suyu ve evdeki eşyaları atarak 4 saat boyunca direndi. Eve atılan biber gazıyla da pes etmeyen Altun 4 saatin sonunda keskin nişancı tarafından bacağından vurularak yakalandı. Yaralı Altun, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olan Fırat Altun, dün akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun’u, tedavisi konusunda tartışıp bıçakla rehin aldı.

Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat Altun, evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Fırat Altun, adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat Altun balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat Altun’a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

POLİSE ÇAMAŞIR SUYU ATTI

Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat Altun’un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu. Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altuna müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı.

DÜN GECE SAATLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat Altun, sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan Fırat Altun sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi. Fırat Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

Fırat Altun’un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi. (DHA)