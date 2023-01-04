KESK’ten yüzde 30’luk maaş zammına tepki

KESK, memur ve emekliler için açıklanan yüzde 30'luk zamma tepki gösterdi. Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğü önünde eylem yapan KESK'e bağlı üyeler, 'Sarı sendikaya da yüzde 30'luk zamma da hayır! Hükümet zammını al başına çal' sloganları attı.

Kemal ATLAN

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KESK Eskişehir Şubeler Platformunun çağrısıyla KESK'e bağlı sendikaların üyeleri, memur ve emekliler için açıklanan yüzde 30 maaş zammına tepki gösterdi.

“SADECE YÜZDE 30 ZAM”

Eskişehir Odunpazarı ilçesi DSİ Bölge Müdürlüğü önünde yapılan eyleme katılan KESK üyeleri, açıklanan maaş zamlarını protesto etti.

Eyleme katılanlar, ‘Geçinemiyoruz. Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz’ yazılı pankart ve ‘Asgari ücretli öğretmen’, ‘ekmek pahalı emek ucuzdu’ yazılı dövizler taşıyarak, ‘Sarı sendikaya da yüzde 30’luk zamma da hayır’, ‘Hükümet zammını al başına çal’, ‘İşte sendika, işte KESK’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Sermayeye değil emekçiye bütçe’, ‘Asgari değil insanca yaşam’, ‘Sefalete teslim olmayacağız’ şeklinde sloganlar attı.

Eskişehir KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Faik Alkan, 3 milyon 650 bin memur, 13 milyon 900 bin emekliye toplam 17 milyon 550 bin ülke emekçisine sadece yüzde 30 zam yapıldığını belirterek, “TÜİK tarafından açıklanan rakamlar iktidarın yıllardır sürdürdüğü yaşanan gerçek enflasyonu perdeleme, enflasyonu düşük göstererek milyonlarca çalışanın maaşını, ücretini düşük gösterme politikasının ürünüdür. Dolayısıyla iktidarın ‘enflasyonu düşürdük’ açıklamalarının, Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret ‘müjdesinin’ hiçbir karşılığı yoktur” dedi.

“RAMAK KALDI”

Sadece asgari ücretin açıklandığı 22 Aralık tarihinden bugüne geçen 10 günde A'dan Z'ye her şeye en az yüzde 30 zam yapıldığını belirten Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Sizler adeta bizim aklımızla dalga geçer gibi bir zam oranına imza attınız. Tarih bu günleri yazarken sizleri mahkum edecektir.

*Sizlere soruyoruz: Asgari işçi ücreti yüzde 55 artırılırken asgari memur maaşının ve emekli aylığının yüzde 30 artırılması büyük adaletsizlik, haksızlık, insafsızlık ve ayrımcılık değil midir?

*Bu tutum eşitlik ve sosyal devlet ilkesinin açıkça ihlali değil midir? Yoksulluk sınırı 26.124 iken bizleri açlığa mahkum etmek için özellikle bir politika mı hayata geçiriyorsun?

*Geldiğimiz noktada devlet dairelerine ‘Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır’ tabelaları asılmasına ramak kalmıştır.

“MEMUR SEN, EMEKÇİLERİN YOKSULLAŞMASINDA SUÇ ORTAĞIDIR”

Maaş artışlarının en az asgari ücret artışı ile güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Alkan şunları söyledi:

*Sırtını iktidara dayayan, tüm işlevi kamu emekçilerinin mücadelesini bastırmak, ehlileştirmek olan, iktidarın ideolojik aparatçığı, yalvaran, el açan MEMUR SEN, emekçilerin yoksullaşmasının iktidarla birlikte suç ortağıdır.

*KESK olarak, iktidarlardan icazet beklemek yerine her zaman olduğu gibi insanca yaşamaya yetecek ücret için ‘Hak verilmez, mücadele ile alınır’ şiarı ile tüm yurtta alanlardayız.

*Tüm kamu emekçilerini ve emeklileri bugünün acil talebi olan en az asgari ücret artışı talebine olduğu kadar en temel talebimiz olan insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde ücret talebine sahip çıkmak için omuz omuza vermeye çağırıyoruz.

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