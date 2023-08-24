Kibariye, AKP etkinliğinde: ‘Götürdük malları’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı AKP etkinliğinde, şarkıcı Kibariye'nin sözleri dikkat çekti. Erdoğan çiftine seslenen Kibariye, "Kurban olayım size. Götürdük malları. Valla. İyi misiniz?" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte AKP’nin 22’nci yıl programına katıldı. Programda şarkıcı Kibariye de yer aldı.

“GÖTÜRDÜK MALLARI, VALLA…”

Müziğini Yücel Arzen’in yaptığı, “Dualar, Rüyalar, Umutlar Seninle” adlı özel hazırlanan şarkıyı, Kibariye ile ABD’li şarkıcı Della Miles ve Arzen söyledi.

Daha sonra Kibariye söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a şöyle seslendi:

* “Cumhurbaşkanım, yengecim, Emine hanım hoş geldin, kurban olayım, kurban olayım size, sizi yaradana.

* Ne kadar şeref, ne kadar güzel. O kadar güzel hazırlandık bu parçayı uzun süre ezberlemek için… Biliyorsunuz ki hiçbir şeyimi saklamam. Okumam yazmam yoktur ama hocam bana oturduğumuz yerde ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu.

* Götürdük malları. Valla. İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Allah daim etsin. Sizlerin de huzurunu bozmasın.”

Erdoğan çiftinin ise Kibariye’ye gülümseyerek tepki verdiği görüldü.