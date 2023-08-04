Kıblenin yanlış olduğu 47 yıl sonra anlaşıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde 48 yıl önce yapılan köy camiinin kıblesinin yanlış olduğu, bir yıl önce ortaya çıktı. Yıkım ve yeniden yapımın maliyetli olacağı düşünüldüğünden yeni kıble halılarla belirginleştirildi ve namazlar bir yıldır bu yönde kılınmaya başlandı

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağıl Gürçamlar köyünde 48 yıl önce yapılan köy camisinin kıblesinin yanlış olduğu ortaya çıktı.

Yanlışlık, yaklaşık bir yıl önce bir vatandaşın uydu üzerinden yaptığı incelemeyle ortaya çıktı. Bunun üzerine Milas İlçe Müftülüğü’ne başvuruldu.

Camii cemaatinden olan vatandaşın farketmesi üzerine durumun bildirildiği müftülük te inceleme yaptı.

MÜFTÜLÜK DOĞRULADI, NAMAZLAR YENİ KIBLEDE KILINMAYA BAŞLANDI

Milas İlçe Müftülüğü’nün, başvuru üzerine yaptığı incelemede 48 yıl önce yapılan caminin kıblesinin yanlış olduğu ve 47 yıldır bu şekilde namaz kılındığı tespit edildi.

Yıkım işinin külfetli olacağı düşünüldüğü için de kıble halılarla belirginleştirildi ve camii cemaati bir yıldır yeni belirlenen kıble yönünde namazını kılmaya başladı.

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