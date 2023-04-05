Kıbrıs heyeti, İsias Otel’in enkazına siyah çelenk bıraktı

Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında voleybol takımındaki öğrencilerin yaşamını yitirdiği alanda incelemelerde bulunan Kıbrıs heyeti yaşadıkları acıların anısına enkazın olduğu yere siyah çelenk bıraktı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde, ortaokullar arası müsabakalar için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji yıldız kız ve erkek voleybol takımlarından 24 öğrenci, 5 öğretmen ve 6 veli yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ankara temaslarını tamamlayarak bu sabah Adıyaman'a geçti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret ederek 35 kişiye mezar olan İsias Otel davasındaki gelişmeler hakkında bilgiler alan heyet daha sonra depremde yıkılan otelin enkazına giderek incelemelerde bulundu.

Alana siyah çelenk bırakan heyet burada basın açıklaması yaptıktan sonra enkaz alanı da gözyaşları içerisinde incelemelerde bulundu.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasiopoğlu Başkanlığındaki heyet 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Gazimağusa TMK ekibinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel enkazının bulunduğu bölgeye siyah çelenk bıraktı ve burada basına açıklama yaptı.

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Bu yıkımdan sorumlu olanların adalet önünde hesap vermelerini ve hak ettikleri cezayı çekmelerini bekliyoruz diyen UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, şöyle konuştu: “Bu dava sadece Kıbrıs'ın değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de davasıdır. Sürecin her anını takip ederek suçlular cezasını çekene kadar bu işin peşini bırakmayacağız.”

Meclis Komite Heyeti’nde CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars yer alırken, heyete KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

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