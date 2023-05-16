Kılıçdaroğlu: 10 düşünelim, 1 diyelim
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim" dedi.
28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılmasına karar verildi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seçim süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.
“HİÇBİR SİYASET O İNSANLARIN KALBİNİ KIRMAYA DEĞMEZ”
Vatandaşlara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları belirtti:
* “Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez.
* Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.”