Kılıçdaroğlu: Hakkınızı alacaksınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“BU PARA SİZİN, HAKKINIZI ALACAKSINIZ”

Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek.

* Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız.”

“ÇETELERİN DEVLETE 418 MİLYAR DOLAR BORCU VAR” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 2022’de İstanbul'da katıldığı Demokrasi Şurası'nda “Türkiye'de demokrasinin en büyük sorunlarından biri de 5’li çetelerdir. 5’li çete dememe bakmayın bunların sayıları 5’ten çok daha fazla. Çetelerin, kirli sermayenin devlete 418 milyar dolar borcu var. O kirli paraların tamamını tahsil edeceğiz” demişti.

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