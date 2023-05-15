Kılıçdaroğlu: Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sahadaki demokrasi neferlerine sesleniyorum, sandıkları ve seçim kurullarını terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız. Oldubittiye izin vermeyeceğiz" dedi.

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Oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“BLOKE ETTİĞİNİZ TÜRKİYE’NİN İRADESİDİR”

*Oyumuzun yüksek olduğu sandıklardan üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var. 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz.

“OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ”

*Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur.

*Milletin iradesinden korkmayın. YSK’yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin.

*Tekrar ediyorum, bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum, sandıkları ve seçim kurullarını terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.

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