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Kılıçdaroğlu ailesi, Akşener ailesini ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşini evlerinde ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu ailesi, Akşener ailesini ziyaret etti

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bu akşam bir mesaj yayınladı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bugün evinde ziyaret ettiklerini duyurdu. Selvi Kılıçdaroğlu; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Tuncer Akşener'in bulunduğu fotoğrafı şu notla birlikte yayınladı:

“Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor.”

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