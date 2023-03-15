Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu afet bölgesine gidiyor

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamada bulunan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa ve Adıyaman’da dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.

Gün boyu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Şanlıurfa’da 11, Adıyaman’da 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıpların da olduğu bölgede arama çalışmaları devam ederken Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

BÖLGEYE GİDİYORLAR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz.”

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