Kılıçdaroğlu askere seslendi: Görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin
Afgan kaçakların Türkiye'ye akın ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu sınır birliklerine seslendi. "Hudut hepimizin namusu" diyen Kılıçdaroğlu, askerlere "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Afgan kaçakların Türkiye’ye akın ettiğini dile getirim sınırda görev yapan askerlere seslendi.
Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında “Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin.” ifadelerini kullandı.