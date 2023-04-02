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Kılıçdaroğlu askere seslendi: Görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin

Afgan kaçakların Türkiye'ye akın ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu sınır birliklerine seslendi. "Hudut hepimizin namusu" diyen Kılıçdaroğlu, askerlere "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" dedi.

Yayınlanma: 14:10 - 02 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu askere seslendi: Görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Afgan kaçakların Türkiye’ye akın ettiğini dile getirim sınırda görev yapan askerlere seslendi. 

Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında “Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin.” ifadelerini kullandı. 

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