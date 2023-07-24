Kılıçdaroğlu: Bayram olarak kutlanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un bayram olarak kutlanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

“BAHŞEDİLEN BİR ÖMRÜ GÖRÜYORUZ”

İnönü ailesinin, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmadığını aynı zamanda alçak gönüllülük ve vatanseverliğin seçkin bir örneği olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “İnönü ailesine baktığımızda, Osmanlı’dan günümüze, savaş meydanlarından anlaşma masalarına, fabrikalara, eğitim kurumlarından ülkemizin sosyal, siyasal, kültürel kalkınmasına bahşedilen bir ömrü görürüz.” diye konuştu.

“TAPU SENEDİ”

Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması’nın bir diplomasi zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin “tapu senedi” olduğunu belirterek, “Lozan, Sevr ile tamamlandığı düşünülen bir suikastın sonuçsuz bırakılmasıdır. Bizi Lozan’da siyasi ve diplomatik zafere götüren yolun en başında da Atatürk ve İnönü arasındaki kardeşlik duygusu gelmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu zor zamanlardan, Atatürk ve İnönü arasındaki kardeşlik hukukundan alınan ilhamla çıkabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“100 yıl önce Atatürk ve İnönü arasındaki kardeşlik hukukuyla ulaştığımız zaferin bir benzerine kardeşlerimizin sayısını çoğaltarak ulaşabiliriz. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması’nın imzalandığı 24 Temmuz’un bayram olarak kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk’ün kendisine duyduğu güvenle Lozan’daki masadan başarıyla kalkan İsmet İnönü’yü, Milli Mücadele’nin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.”

“TÜRK ULUSUNA ESARET ZİNCİRİNİN VURULAMAYACAĞININ KANITIDIR”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yılını kutlayarak, “Lozan Barış Antlaşması, Türk ulusuna esaret zincirinin vurulamayacağının kanıtıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri zaferini, diplomasi zaferiyle taçlandırdığı antlaşmadır.” dedi.

Lozan Konferansı animasyonu ile “Lozan 1923 Olmak ya da Olmamak” belgeselinin gösterildiği programda, Lozan Marşı ile diğer ulusal marşlar da seslendirildi.

Programda, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden de konuştu. (AA)

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