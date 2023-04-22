Kılıçdaroğlu: Bu benim hayatımın en önemli projesidir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda “Bu benim hayatımın en önemli projesidir" diyerek kadınlara seslendi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu bu sefer ev kadınlarına seslendi.

“MİRAS OLARAK BIRAKMAK İSTEDİĞİM YEGANE ŞEY”

“Sevgili kadınlar, sevgili en hanımları” diyerek hitap eden Kılıçdaroğlu, “Benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegane şeydir diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Aile Destekleri Sigortası'nın, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini asgari ücrete tamamlamak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bu sigorta kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu… Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye asgari gelir güvencesi verirseniz ailede mutluluğu, ailede huzuru ve bereketi sağlarsınız” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ YATAĞA AÇ GİRMEYECEK”

Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ben bunu yapacağım. İnsan onuruna yakışır şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Sözüm söz; Allah'ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek.”

“Ama benim bir amacım daha var” diyen Kılıçdaroğlu, “O da ev kadınını güvenceye almak” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu şu şekilde devam etti:

“BU KAYGI ONLARINSA, BENİM DE KAYGIMDIR”

“Onun için bu parayı, kadınların banka hesabına yatıracağım. Ayrıca biliyorum ki ev hanımlarının önemli bir kısmında Katılım Bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onlarınsa, tabi ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır.

“TEK BİR YURTTAŞIMIZ BİLE ELE GÜNE MUHTAÇ OLMAYACAK”

Katılım Bankaları ile anlaşacağız, altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin.”

“NEYSE BİZ İŞİMİZE DÖNELİM”

Kılıçdaroğlu bu videoyu, “Neyse biz işimize dönelim. Ev Hanımları'na Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum” notu ile paylaştı.

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