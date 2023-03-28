Kılıçdaroğlu: Bu ülkede baharlar hiç bitmeyecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la beraber Konya'da milletimizle buluştuk. Çiftçilere söyledim; tarımdaki sorunları çözeceğiz. Bu ülkede baharlar hiç bitmeyecek” dedi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte, bugün Konya'daki Millet Buluşması Programı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, buluşmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

* “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la beraber Konya’da milletimizle buluştuk.

* Çiftçilere söyledim; tarımdaki sorunları çözeceğiz. Bu ülkede baharlar hiç bitmeyecek.

* Bugün güzel Ereğli’de halkımızın büyük teveccühü nedeniyle esnaf ziyaretimizi yapamadık. #SanaSöz Ereğli, Cumhurbaşkanı olarak, ‘il meydanında’ sizlerle buluşacağız…”

Kılıçdaroğlu; bugün Konya Ereğli'de vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle esnaf ziyaretini iptal etti. Karapınar'da yol üzerinde çiftçilerle bir araya gelen CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, çiftçilerin sorunları ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu bir üreticinin traktörüne bindi. “Hayvancılık bitti” diyerek sitem eden üreticiye, “Değiştireceğiz” dedi.

“ÇİFTÇİ OLARAK EN BÜYÜK HAYALİMİZ YERALTI SUYUMUZUN BESLENMESİ”

Çiftçi Uğur Aydın, “Çiftçi olarak en büyük hayalimiz yeraltı suyumuzun beslenmesi. Güneş panelinden çiftçilerimizin faydalanması. Hayvancılığın desteklenmesi en büyük hayalimiz budur. Karapınar'da gelirimiz çiftçiliğe bağlıdır. Sizlerden beklentimiz, isteklerimiz budur” dedi. Kılıçdaroğlu çiftçiye, “Yani üretmek ve kazanmak istiyorsunuz, güzel” dedi.

Bir başka üretici ise, “Karapınar kapalı havza. Yeraltı sularımız gitti. Biz bol bol su istiyoruz. Göksuyu Göleti'nin yapımı bitti ama bir türlü akıtmadılar suyu. Aksi halde burada traktörleri göremeyeceğiz Cumhurbaşkanım. Hayvancılık bitti. Meralarımız gitti” dedi.

KILIÇDAROĞLU: KONYA OVASI PROJESİ'Nİ BİTİRECEĞİZ, BURAYA SU GELECEK

Kılıçdaroğlu ise çiftçiye, “Konya Ovası Projesi'ni bitireceğiz. Buraya su gelecek. 20 yılda yapmadılar, yapacağız. Sözünü verdim. İki, Güneş panellerini kuracağız. Çiftçiye elektriği bedava ücretsiz vereceğiz. Bunu Şanlıurfa'dan başlatacağız, sözü oradan verdim. Sonra bütün Türkiye genelinde bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Siz kooperatif kuracaksınız. Biz panelleri getireceğiz panelleri kuracağız. Sıfır faizli krediyle bunu yapacağız. Arkasından siz elektriği bedava kullanacaksınız. Artan kısmı satacaksınız. Bir de elektrikten gelir elde edeceksiniz. Bunun da sözünü veriyoruz. Sizin alın terinizi değerlendireceğiz. Kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracağız” diye cevap verdi.

Üretici ise Kılıçdaroğlu'na, “Biz zaten onu bekliyorduk. Üretim yapalım dışarıdan ithal getirmeyelim” diye konuştu.

ÇİFTÇİ: YIRTILAN HACIBEKİR'İN YAKASI

Veteriner hekimlik yaptığını söyleyen bir başka çiftçi de hasat zamanı hububat ithalatı yapıldığından şikayet ederek şöyle konuştu:

* “Bizim Türk çiftçisinin en büyük rakibi Toprak Mahsulü Ofisi ve Tarım Bakanı. Neden? Biz üretiyoruz. Tam hasat zamanı bir ithalat. Bir ithalatçı ekip oraya toplanmış, rant elde ediyorlar. Ama bizim buralarda bir tabir vardır, ‘Yırtılan Hacı Bekir'in yakası' diye. Türk çiftçisinin yakası yırtılıyor. Mısırın kilosu geçen yıl 5 liraydı. Bugün yine 5 lira. Yüzde yüz enflasyonun olduğu yerde mısır fiyatları 5 TL. Neden? Bir tarım koridoru diye bir şey oluşturuldu. Ama ne olduğu belirsiz.

* Ne kadar geldiği, nereye gittiği belirsiz. Kime verildiği belirsiz. Buralardan kim rant elde ediyor, nasıl oluyor? Ama yırtılan yine Hacı Bekir'in yakası. Şurada gördüğümüz 30 tane traktörün hiçbirinin borcu ödenmiş değil. Hepsinin bankaya borcu var. TMO'nun bizimle rekabet etmesinden bıktık.”

KILIÇDAROĞLU: HACI BEKİR'İN YAKASINI DİKECEĞİZ

Kılıçdaroğlu üreticiye, “Hacı Bekir'in yakasını dikeceğiz, hiç merak etmeyin. Hacı Bekirler kazanacak sizler kazanacaksınız. Alın teri dökenler kazanacak. Çalışanlar kazanacak. Kimse havadan para kazanmayacak. Biraz sabır. Toprak Mahsulleri Ofisi sizinle rekabet etmeyecek sizi destekleyecek. Sizin ürününüzü makul bir karla alacak. Siz zarar etmeyeceksiniz. TMO, çiftçinin kara gün dostudur. Çiftçinin rakibi değildir. Siz üreteceksiniz, dünya ile rekabet edeceksiniz. Devlet de size her türlü desteği verecek” dedi. ANKA

MEVLANA TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Mevlâna Türbesi’ni ziyaret ederek Mevlâna Celaleddin Rumi'nin kabri başında dua etti.

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