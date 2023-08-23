Kılıçdaroğlu: Bunu da mı dış güçler yaptı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TMO'nun açıkladığı mısır alım fiyatlarına tepki gösterdi: Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı mısır alım fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. İktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı.

“Açıklanan yıllık resmi enflasyon yüzde 58… Mazotun fiyatı yüzde 103 arttı. Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama yüzde 90… Ama mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece yüzde 5,3… Erdoğan'a sormak gerekiyor. Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı…”

KADINLAR MECLİS’TE YETERLİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Kadın Kolları tarafından parti genel merkezinde düzenlenen “Eşitlik Gelecek” başlıklı toplantıya da katıldı.

Kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklarının 1934’te tanındığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Fransa 1944’te bu hakkı tanıdı. Bizden tam 10 yıl sonra, Japonya 1945 yani bizden 11 yıl sonra, İtalya, Arjantin ve Meksika ise 1946 bizden tam 12 yıl sonra.” dedi.

Kılıçdaroğlu, kadınların milletvekili seçilme hakkına kavuştuğu tarihten bu yana parlamentoda arzu edilen ölçüde temsil edilemediğini dile getirdi.