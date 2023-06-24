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Kılıçdaroğlu: Buradan bir kez daha ilan ediyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanan olaylar üzerinden SADAT'a dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

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Kılıçdaroğlu: Buradan bir kez daha ilan ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Rusya’da paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimine değinen Kılıçdaroğlu, SADAT’a dikkat çekti. CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

“UMARIM DERS OLUR”

*SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.

*Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz.

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