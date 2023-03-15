Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür" dedi.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’na katılım için sundukları 30 maddenin de AKP tarafından kabul edildiğini söyledi.

İddiaya göre AKP’nin kabul ettiği maddeler arasında kadına yönelik şiddeti önleme yasası olarak bilinen 6284'ün kaldırılması da var.

“MÜTEDEYYİN GENÇLERİN YERİ DE MİLLET İTTİFAKI”

Gelişmelerin ardından, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür…” dedi.

KADINLARA SESLENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 12 Mart'ta muhafazakar genç kadınlara seslenerek, “Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz” demişti.

Kılıçdaroğlu, bu açıklamasının ardından 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dikkat çekerek, “Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir” açıklamasını yapmıştı.

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