Kılıçdaroğlu: Devlet aklının olmadığı ortamda kaos vardır

Deprem bölgesini ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğu ve dolayısıyla iktidarın, yani şu anda ülkeyi yönetenlerin bu gerçeği bilerek hareket etmesi, bu gerçeği bilerek yatırımları yapması… Devlet aklı bunu gerektirir. Bürokrasi bunu gerektirir. Devleti yönetmek bunu gerektirir. Çünkü bunların olmadığı bir ortamda kaos vardır" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsılan felaket bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.

Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesindeki incelemelerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Selin Sayek Böke, Murat Bakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer eşlik etti.

Ankara'dan Adana Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin şehirdeki ilk adresi Adana Büyükşehir Belediyesi oldu. Burada kurmayları ve büyükşehir belediye başkanlarıyla basına kapalı durum değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları, bir tur minibüsüyle Süleyman Demirel Bulvarı’nda bulunan ve depremde yıkılan bir binanın enkazına yakın bir noktada incelemelerde bulundu. Karalar'dan Adana özelindeki deprem bilançosunu alan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, İskenderun'a doğru yola çıktı.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SU, EKMEK, GIDA VE BATTANİYE TALEBİ

İskenderun Limanı'nda devam eden yangına tanıklık eden heyet, denizin yükselmesi ve kanalizasyon sisteminin yer yer patlamasıyla sular altında kalan İskenderun'da da incelemelerde bulundu. Vatandaşların panik halinde ilçeden ayrılma çabasında oldukları ve bu nedenle zaman zaman trafik yoğunluğunun oluşması dikkat çekti.

İlk depremin olduğu andan itibaren uykusuz bir şekilde görev yapmaya çalıştıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyeti, duvarlarında çatlaklar oluştuğu gözlenen belediye binasında ağırladı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle ilçedeki deprem bilançosuyla ilgili bilgiler paylaşan Tosyalı, enkazlarda çalışmak üzere gelen kamuya ait ve gönüllülerden oluşan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Tosyalı, yaklaşık 260 bin nüfuslu ilçe olarak öncelikli taleplerini su, ekmek, gıda ve battaniye olarak sıraladı.

DEPREMZEDENİN İSYANI: 'KURTAR BENİ' DİYOR, ‘KİMSE YOK MU' DİYOR…

Belediye ziyaretinin ardından, depremde ağır hasar gören ilçedeki enkaz kaldırma çalışmalarına tanıklık eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve büyükşehir belediye başkanları, depremzedelerin acılarına ortak oldu. Bir depremzedenin aile fertlerinin enkaz altında olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na sarılarak ağlaması, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Halkın zor durumda olduğunu belirten acılı vatandaşlar, hislerini, “İnsanlar kendi çabalarıyla burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yardım daha bu sabah geldi” sözleriyle dile getirdi. “Bu sıcak ortamda bir şey söylemek istemiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızla geldik. Hep birlikteyiz burada. Büyük sıkıntılar var; ben de biliyorum. Siz yaşıyorsunuz, ben de bunun acısını çekiyorum. Bu millet bu kadar acıya… Neyse. Moralinizi bozmayın. Biliyorum, hayatını kaybedenler var. Sonuçta sizin acınız bizim de yüreğimizde. Ben bunu da biliyorum. İnsan olup, bu kadar acıya… Zor yani. Bekliyorsunuz ya. Çocuğun sesini duyuyorsunuz… (‘Kurtar beni' diyor. ‘Kimse yok mu' diyor.) Çok zor” ifadelerini kullandı.

“HATAY'DA FELAKETİN İZLERİNİ HER YERDE GÖRMEK MÜMKÜN”

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin İskenderun'dan sonraki durağı, felaketi kelimenin tam anlamıyla iliklerine kadar yaşayan Hatay oldu. Felaketin izleri, Hatay il girişinden itibaren kendini hissettirmeye başladı.

Yol boyunca görülen yapıların yarısından fazlasının ya tamamen ya da kısmen enkaza dönüştüğü görüldü. Şehir girişindeki sanayi sitesinin tamamen yıkıldığı Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki mevkiidaşlarını, depremde hasar gören Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndaki bir çardakta ağırlamak zorunda kaldı.

Kentin büyük bir yıkama maruz kaldığını belirten Savaş, yaşanan felaketin boyutlarını tespit etmekte dahi zorlandıklarına vurgu yaptı. Savaş, şehrin gelecek her yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

KILIÇDAROĞLU: KEŞKE DAHA İLK GÜN ASKERLER TÜMÜYLE SEFERBER EDİLEBİLSEYDİ

Savaş'ın ardından konuşan Kılıçdaroğlu da şu ifadeleri kullandı:

* “Keşke daha ilk gün, askerler tümüyle seferber edilebilseydi. Daha ilk gün herkes, yapılacak işler konusunda gereğini yerine getirebilseydi, bu konuda gerekli talimatlar verilseydi. Ve bunların olmadığını biliyoruz. Sıkıntıları biliyoruz. Bunu bizzat gördük, bizzat yaşattık. Vatandaşları dinledik. Ama bütün bunlara rağmen, sayın başkan, şundan emin olmanı isterim, burada belediye başkanlarımız da var: Eğer engellenmeseler, düşündüğünüzden çok daha büyük yardımı size gönderecekler. Gönderiyorlar da zaten.

* Bazen araçları yolda durdurulabiliyor, bazen ‘Hayır bunu göndermeyin. Bunu başka bir yere gönderin' diye talimatlarla geliyor. Tabii gönlümüzde yatan, Türkiye’nin afet bölgesi neresiyse, Adıyaman’dan Şanlıurfa’ya kadar, Hatay'a kadar olan geniş bir coğrafya ve bu coğrafya içinde sağlıklı bir koordinasyon yapılması lazım. Bir eş güdüm yapılması lazımdı ve bu çerçevede kurtarma ekiplerinin de bölgelere ulaşması gerekiyor.

“DEVLET AKLININ OLMADIĞI BİR ORTAMDA KAOS VARDIR”

* Sıkıntı var, biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen, eğer belediye başkanlarımız engellenmese, önlerindeki engeller kaldırılırsa, onların rahat bir hareket etmelerine imkan verilirse, pek çok bölgede, sadece Hatay’da değil, Şanlıurfa’dan tutun Adıyaman’a kadar pek çok bölgede, Diyarbakır'a kadar pek çok bölgede hem ulaşma imkanı hem gıda imkanı sağlanabilir.

* İskenderun’da bir anne bağırıyor, ‘Çocuğuma mama bulamıyorum' diye. Evet, bulamıyor. Mevsimin kış olması ayrı bir sorun tabii. O sorun üzerinde de durmak gerekiyor. İşin özü şu: Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğu ve dolayısıyla iktidarın, yani şu anda ülkeyi yönetenlerin bu gerçeği bilerek hareket etmesi, bu gerçeği bilerek yatırımları yapması, bu gerçeği bilerek planlar, programlar yapılması, bu gerçeği bilerek binaların hangi koşullarda yapılmasının kurallarını belirlemesi, bu gerçeği bilerek denetimleri yapması, bu gerçeği bilerek belli bölgelerde deprem için hazırlıklı araçları bulundurması… Devlet aklı bunu gerektirir. Bürokrasi bunu gerektirir. Devleti yönetmek bunu gerektirir. Çünkü bunların olmadığı bir ortamda kaos vardır.”

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin deprem bölgesindeki ilk gününün son durağı Hatay'ın Samandağ ilçesi oldu. Kılıçdaroğlu, jandarma yetkilleriyle görüşürken, İmamoğlu, bölgede görev yapan İBB ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Felaket bölgesindeki ekip ve ekipman sayısını artıracaklarını belirten İmamoğlu, hafta sonu yine depremde hasar gören il ve ilçelerde incelemelerde bulunacağını kaydetti.