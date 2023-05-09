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Kılıçdaroğlu: Dönün gençler, ülkenin size ihtiyacı var

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden gençlere “Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir” çağrısında bulundu.

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Kılıçdaroğlu: Dönün gençler, ülkenin size ihtiyacı var

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yurt dışına giden gençlere çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda; yurt dışına giden gençlerin Türkiye'ye dönmek için başlattığı kampanyaya ilişkin haberi alıntılayarak “Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir” dedi. ANKA

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