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Kılıçdaroğlu duyurdu: İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç

Kadınlara yönelik yapılacak olan çalışmalara değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu duyurdu: İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kadınlarla ilgili yapacakları düzenlemelere değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“SADECE BİR BAŞLANGIÇ”

“İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan “cam tavanı” kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var.”

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