Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar’ı ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, beş yıl önce eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’ı ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti.

Sözcü Ankara

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu katledildikten sonra adalet nöbetine başlayan Emine Şenyaşar'ı ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti.

Ziyarete Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar ve Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'a ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.

“ADALET ARAYACAĞIM”

Ziyaretin ardından X hesabından paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Emine Hanım hâlâ acılar içinde, hala adalet arıyor, hala katillerin yakalanmasını, yitirdiği ailesinin hesabının sorulmasını bekliyor. Oğlu tek kişilik hücrede tutulmaya devam ediyor. Erdoğan, katilleri senden-benden diye mi ayırıyorsun? Gözleri önünde ailesi katledilen Emine Hanım'ın feryadını neden duymuyorsun? Bu sessizlik nedir Allah aşkına? Ne pahasına olursa olsun, tek başıma bile kalsam, ömrümün sonuna kadar Emine Hanım ve ailesi için adalet arayacağım” dedi.

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