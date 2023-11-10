Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın verdiği mesaj çok açık

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan krize ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Anayasa'nın 153. maddesini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yargıtay kararı bir kenara atılmaz” şeklindeki ifadesini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Hukuktaki normlar hiyerarşisinden, aşama aşama ‘Saray düzeninin tekliği'ne geçiyoruz… Buna demokrasiyi savunan hiçbir vatansever izin vermeyecektir” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

“Anayasa Madde 153: ‘Anayasa Mahkemesi kararları (…) yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.’ Erdoğan, ‘Yargıtay kararı bir kenara atılmaz.’ diyor. Elbette atılamaz, çünkü bu karar, yargı tarihinin yüz karasıdır… Altında imzası bulunan sözde yargıçlar da bağımsız irade ve vicdanlarıyla değil, talimatla bu kararı almışlardır. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki, Anayasa Mahkemesi kararı hakkında ‘hukuki değer ve geçerlilik yoktur’ deme cüretini bile kendilerinde bulmuşlardır. Erdoğan bir de ‘AYM maalesef yanlışları arka arkaya yapar hale geldi’ dedi. Yani açıkça diyor ki, ‘Anayasa Mahkemesi, Yargıtay gibi henüz benim söylediklerimi yerine getiren bir mahkeme olamadı… Anayasa Mahkemesine yapacağım atamalarla burayı da Saraydan talimat alacak hale getireceğim.’ Öyle ki hukuku ayaklar altında çiğneyen bu kararı eleştiren yol arkadaşlarını, AK Partilileri bile tehdit ediyor. Verdiği mesaj çok açık… ‘Hukuk düzeninin tekliği’nden, yani hukuktaki normlar hiyerarşisinden, aşama aşama ‘Saray düzeninin tekliği’ne geçiyoruz… Buna demokrasiyi savunan hiçbir vatansever izin vermeyecektir.”

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