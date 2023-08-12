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Kılıçdaroğlu, esnaf odalarının temsilcileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu, esnaf odalarının temsilcileri ile bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Polatlı Şoförler Odası Başkanı İsmail Tarhan ve esnaf odalarının temsilcileri ile CHP Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Kılıçdaroğlu’na simit ikram etti. CHP’den, görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı (DHA)

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