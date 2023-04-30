Kılıçdaroğlu gece yarısı sordu: Kul hakkı nedir?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 00.23’te Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler, Kur Korumalı Mevduat için de yaklaşık 200 milyar TL. Toplamda 726 milyar TL. Bugünkü kurdan yaklaşık 40 milyar Dolar eder. İşte kul hakkı budur. Tefecilerin elindeler! Biz yatırım diyoruz, elbette şok geçirirler…”

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