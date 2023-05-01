Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ne saldırı! Kadınlar yerlerde sürüklendi
Mersin'de MHP'li bir grup sokakta çalışma yapan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne saldırıda bulundu. Yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İl Koordinatörü Emre Türk yumruklandı, bir kadın gönüllü ise yerde sürüklendi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saldırı olayı Mersin’de İnönü Bulvarı üzerinde bulunan MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önünde yaşandı.
Üzerlerinde “Sana söz baharlar gelecek” yazılı kırmızı yelekler bulunan çoğunluğu kadınlardan oluşan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri ile seçim koordinasyon merkezi önünde bulunan MHP'li gençler arasında bir anda başlayan sözlü sataşma saldırıya dönüştü.
ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİLER
Şiddete uğrayan bazı kadınların bağırarak çevreden yardım istemesi duyuldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen kadın acılar içinde kıvrandı.
ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI DİKKAT ÇEKTİ
Saldırganlar arasında görüntülere yansıyan grup arasında halen MHP'li Toroslar Belediyesi'nde çalışan Ülkü Ocakları Mersin eski il başkanı Gökhan Demir'in de bulunması dikkat çekti. Demir, kadınlara fiziki müdahalede bulunması da cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Meydana gelen olayla yapılan ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi. Kadınların saldırı nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi.