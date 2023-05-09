Kılıçdaroğlu: Namuslu, yiğit insanlar bunu yapmazlar

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen saldırıyla ilgili olarak "O korkakların işidir. Namuslu, yiğit insanlar bunu yapmazlar" dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu’da düzenlenen Millet Buluşması’na katıldı. İmamoğlu’ndan sonra halka seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyacağım. 86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.

– Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bir kadın açsa, şiddete uğruyorsa, bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir.

– “Taşla sopayla değil sandıkla kazanacağız diyor” bir arkadaşımız. O korkakların işidir. Namuslu, yiğit insanlar bunu yapmazlar.

– Süleyman Şah türbesindeki bayrağımızı kim indirdi, topraklarımızdan kim kaçırdı? Siz kim, milliyetçilik kim! Bay Kemal Süleyman Şah türbesini kendi topraklarına getirecek. Bize kalkmışlar milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar, siz kim, milliyetçilik kim!

– Ülkeyi, insanı sevmektir, halkın karnını doyurmaktır milliyetçilik. Kamplaşma değildir. Milliyetçilik ekonomiyi büyütmektir. Trump tehdit ediyor, “Senin mal varlığını alırım” diyor. Bay Kemal olsa “Araştırmazsan namertsin” derdi.

– Beraber yaşamamız, kutuplaşmaya son vermemiz lazım. Biz dünyayla rekabet edeceğiz. Birilerinin kapısına gidip para dilenmeyeceğiz.

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