Kılıçdaroğlu: Hep birlikte tek adam rejimini demokratik yollarla tarihe gömelim

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlan toplu taşıma yerleşkesinin açılış töreninde vatandaşa seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Hep birlikte bir tek adam rejimini demokratik yollarla tarihe gömelim. Bu hepimizin üstüne düşen temel bir görevdir. Bu görevi yapmaya hepinizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlan toplu taşıma yerleşkesinin açılış törenine katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Ana Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

“SANDIĞA GİDECEĞİZ VE DEMOKRASİDEN, İNSAN HAKLARINDAN YANA BİR SİYASAL İKTİDARI GETİRECEĞİZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada seçim mesajı vererek şunları söyledi:

* “Hiç endişe etmeyin, bu ülkede yaşayan insanların ferasetine güveniyorum. Yeter artık dememiz lazım. Yeter ya. Milleti soydunuz. Milleti batırdınız, açlık, sefalet diz boyu. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Beraber çıkaracağız. Birlikte çıkaracağız. Onurumuzla ve gururumuzla çıkaracağız. Sandığa gideceğiz, oy vereceğiz ve demokrasiden, insan haklarından yana bir siyasal iktidarı getireceğiz. O zaman göreceksiniz güzel bir Türkiye nasıl büyürmüş. Güzel bir Türkiye nasıl kalkınırmış, nasıl yönetilirmiş. Sadece bölgemize değil, dünyaya da göstereceğiz. Zengin bir ülkeyiz. Her türlü imkanımız var aslında. Taşımız, toprağımız her şey bereketli.

“6 MİLYONA YAKIN GENÇTEN SANDIĞA GİTMELERİNİ İSTİYORUM”

* Güzel otobüsler hizmete girecek. O otobüslere bineceksiniz. Özellikle öğrencilerin 1 TL'ye otobüse binmeleri de son derece güzel bir olay. Belediye Başkanımızı bu çerçevede kutluyorum. Öğrencilere her türlü imkanı sağlamamız lazım. Çünkü onlar hem bugünümüz hem de geleceğimiz. Ayrıca gençlerden bir şey istiyorum; efendim sandığa ben gitmesem de olur… Değil. Bütün gençlerden, 6 milyona yakın gençten sandığa gitmelerini istiyorum. Eğer bugün şikayet ediyorsanız; şikayet ettiğiniz alanların şikayet konusu olmaktan çıkmasını istiyorsanız sandığa gideceksiniz, demokrasiden yana oy kullanacaksınız.

“HEP BİRLİKTE BİR TEK ADAM REJİMİNİ DEMOKRATİK YOLLARLA TARİHE GÖMELİM”

* Bir kişiye asla ve asla bir devlet teslim edilemez. Dünyada bir kişiye teslim edilen devletler yok olmuşlardır. O nedenle biz ortak aklımızı kullanacağız. Beraber, birlikte, istişare ile yöneteceğiz. Ne demiş atalarımız, akıl akıldan üstündür diye. Onun için danışmak son derece değerlidir. Onun için birlikte çalışmak son derece değerli ve önemlidir. Bunu yapmanın yolu sizin sandığa gitmeniz. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Hep birlikte bir tek adam rejimini demokratik yollarla tarihe gömelim. Bu hepimizin üstüne düşen temel bir görevdir. Bu görevi yapmaya hepinizi davet ediyorum.”

“BUGÜNE KADAR MERSİN'E YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİN EN AZ 4-5 KATINI YAPACAĞIZ”

Törende konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise şu ifadeleri kullandı:

* “Biz burada olduğumuz sürece bu kentte hep huzur olacak. Hep kardeşlik olacak. Burada vatandaşlarımız kendini iyi hissedecek. Sizin talimatlarınız ve tavsiyeleriniz doğrultusunda, ama bizim de hakkımız yenmesin. Bizim genetik kodlarımızda bu var zaten. Biz, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'de kurduğu partide belediye başkanlığı yapıyoruz. Mersin'i metropol kent yapacağız.

* Önemli bir iddiayı da Genel Başkanımızın huzurunda da dile getirmek istiyorum. 4 ay sonra seçim var. Size sözümdür; Sayın Genel Başkan'ımız Cumhurbaşkanı'mız olduğunda, partimiz Millet İttifakı'yla beraber iktidar olduğunda, bugüne kadar Mersin'e yaptığımız hizmetlerin en az 4-5 katını yapacağız. O zaman Türkiye'ye adalet gelecek. Ayrımcılık ortadan kalkacak. Biz, kendi hükümetimize, ‘Bize ayrımcılık yapın' demeyeceğiz.

* Adalet isteyeceğiz. Şimdiki gibi olmayacak. Metro, süratle yapılacak. Mersin'den bir söz daha vermek istiyorum; 4 ay sonraki seçimde Mersin, demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak. Millet İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın desteklediği adayın en yüksek oy aldığı yerlerin başında Mersin gelecek. Bu kararlılığımızı da buradan sizlere aktarmak istiyoruz.”