Kılıçdaroğlu: Hiçbir sandığı boş bırakmayacağız

Samsun'da halka seslenen Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandıklar konusunda bu kadar tedbir aldık. Hiçbir sandığı boş bırakmayacağız" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da Millet Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Size söz hazırım. Birlikte mücadele edeceğiz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle birlikte mücadele edip; barışı, huzuru, erdemi, kardeşliği, irfanı ve güzelliği hep beraber getireceğiz. Size söz! Sandığa gidilecek, oy kullanılacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasi gelecek! Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz göreceksiniz.

– Emekli kardeşlerime de seslenmek isterim. Emekli dediğimiz zamanında çalışan üreten ve zamanında emekli olan kişi demektir. Emekli olunca onun insan gibi yaşaması lazım en azından arkadaşına bir çay ısmarlayacak durumda olması lazım.

– Sandığa gideceksiniz değil mi? Oy kullanacaksınız değil mi? Siz elektrik düğmesine bastığınızda beş ayrı vergi ödüyorsunuz. Yeter mutfaktaki yangın, bu milleti soğana mahkum ettiler. Bir yıl içinde göreceksiniz… Yurt sorununu çözeceğim. En az iki yıl içinde tüm Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine yollayacağız. Sınırdan izinsiz kuş uçurtmayacağız, herkes görecek, herkes haddini bilecek!

ONLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM

– “Parayı nereden bulacaksın?” diye soruyorlar ya bana… Sen beşli çetelerden buluyorsun?

– Kaynakları doğru kullanacağız. Her kuruşun hesabını vermek benim namus borcumdur. Türkiye’de herkes paranın nerelere harcandığını görecek. Çarşamba’ya sözüm var. Çarşamba Şeker Fabrikası’nı açarken bütün Çarşambalılar orada olacak.

– Bay Kemal’e milliyetçilik öğretecek kişi daha anasından doğmadı. Benim size sözüm var. Allah nasip ederse, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğumda hiçbirinizin yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Birincisi beşli çeteler. İkincisi uyuşturucu baronları. Sözüm var, onlarını kökünü kazıyacağım.

– 33 askerimiz Suriye’de şehit edildi, Putin’in kapısına gittiler. Putin koridorda bekletti, kronometreyi açtı, bütün dünyaya seyrettirdi. Benim ağırıma gidiyor. Bu mudur milliyetçilik?

– İlk kez sandıklar konusunda bu kadar tedbir aldık. Hiçbir sandığı boş bırakmayacağız. Her birimiz kucaklaşacağız. Her kuruşun hesabını vermek benim borcum. Herkes paranın nereye harcandığını bilecek. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak.

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